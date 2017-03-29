علق إدوين صمويل، المتحدث باسم الخارجية البريطانية فى الشرق الأفى منتصف وشمال أفريقيا، حول مستقبل العلاقات العربية بعد الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى، مؤكداً أنها سوف تزداد على المستوى الاقتصادى والتجارى، منوهاً أن المصالح مشتركة.

أقول للاخوة المشوفين في الدول العربية ان علاقات #بريطانيا القوية مع دول المنطقة لن تتراجع بالخروج من الاتحاد الأوروربي بل ستقوى اكثر #لندن pic.twitter.com/QfFXyibrM1 — Edwin Samuel (@EdSamuelFCO) March 29, 2017

وأضاف إدوين صمويل، عبر فيديو نشره عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر معلقاً على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى : “هذا اليوم تاريخى لبريطانيا إذ أرسلت رئيسة الوزراء تريزا ماى، رسالة رسمية إلى الاتحاد الأوربى تعلن خروج بريطانيا من الاتحاد الآوروبى”.

وأشار: “هذه الرسالة لا تعنى أننا لا نريد علاقات شقيقة مع الأوربيين، بريطانيا سوف تبقى بعض ا من آوروبا ،وذلك من خلال الجيوجرافيا والثقافة والقيم الأصيلة المشتركة، وسنبنى ذلك من خلال بعض المفاوضات ونريد أن نبنى علاقات إيجابية فى المستقبل مع الأوروبيين”.

وشوف قائلاً من خلال الفيديو : “العرب والمسلمون يريدون أن يعرفوا ماذا يعنى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، يعنى أن النظام البريطانية تريد أن تبنى علاقات مع كل الدول وخاصة الدول العربية ودول الخليج والشرق الأفى منتصف وشمال أفريقيا، خاصة أن مصالحنا مشتركة، نريد أن نبنى النمو الاقتصادى والتطورالإنسانى، وتلك العلاقات التجارية والسياسية سوف تزيد”.

من #لندن أحييكم وهذا تعليقي على هذا اليوم التاريخي والخروج من الاتحاد الأوروربي وليس أوروبا #بريطانيا pic.twitter.com/wwYPeewO1G — Edwin Samuel (@EdSamuelFCO) March 29, 2017

المصدر : مصر ناين