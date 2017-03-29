شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، الإحتفال السنوى الثانى لبرنامج زراعة القوقعة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، بالقاعة الزجاجية بكلية سوهاج، بحضور الدكتور صفا محمود رئيس كلية سوهاج، و الدكتور حسام عبد الغفار رئيس قسم السمعيات بطب الاسكندرية، ولفيف من السادة الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وشكر المحافظ كلية سوهاج، علي دعوته لحضور الإحتفال ، موضحا أن هناك تعاون بين مديرية الصحة وكلية الطب والنقابة السنةة للأطباء بسوهاج للإرتقاء بمستوى الكوادر البشرية بالمستشفيات السنةة والمركزية والوحدات الصحية، للإرتقاء بالخدمات الطبية والرعاية الصحية.

كما أشاد بدور المؤسسات الخيرية فى برنامج زراعة القوقعة، مؤكدا على الدور البارز والعمل الجاد المميز لفريق زراعة القوقعة بطب سوهاج.

و أكد عميد كلية طب سوهاج، حرص الكلية على عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل لعرض كل ما هو جديد فى عالم الطب لأبنائنا الطلاب وزملاءنا من الأطباء ، واصدر أن وحدة زراعة القوقعة بطب سوهاج تخطت 200 حالة ناجحة .

المصدر : مصر ناين