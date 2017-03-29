تمكنت قوات التأمين، من إحباط تسلل 81 بينهم 10 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنباري مدير تأمين مطروح، إخطاراً من قسم واجبة السلوم بضبط 81 متهما بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 17 من البحيرة و 13 من المنيا، و 9 من الدقهلية، و 7 من أسيوط، و 6 من كفر الشيخ، و 5 من بنى سويـف، و 3 من الشرقية، و 3 من الفيوم، و 2 من الغربية، و 1 من مطروح، و 15 من دولة السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

المصدر : مصر ناين