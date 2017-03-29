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محافظة سوهاج منطقة غرب السكة بشطورة خارج الحيز العمرانى

منوعات
محافظة سوهاج منطقة غرب السكة بشطورة خارج الحيز العمرانى
 
 
أصدرت محافظة سوهاج اليوم بيانا صحفيا ردا علي ما جاء في التقرير التليفزيوني ببرنامج ” كل يوم ” للإعلامي عمرو أديب، بشأن عدم وصول المياه النقية إلي منطقة غرب السكة الحديد بقرية شطورة، وكشفت أنه تم تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ـ وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ورئيس مجلس قروي شطورة ، حماية الآراضي بالإدارة الزراعية وفي حضور مشبه مؤسسة مصر الخير .
 
وتبين من المعاينة علي الطبيعة أن المنطقة تقع غرب السكة الحديد والطريق السريع الجانبي الموازي لطريق أسيوط / سوهاج الزراعي، والمنطقة عبارة عن مجموعة منازل متناثرة علي الطريق الفاصل بين طهطا وطما ، وهو طريق مستطرق والمنطقة زراعية، وبها خط كهرباء قديم، والأهالي منتفعين بالتيار الكهربائي، إما بعداد عشوائي أو عداد كودي، وهناك 3 عدادات رسمية برخصة زراعية قبل العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
 
وأشار البيان، أن المنطقة عبارة عن 107 منزل، منهم 3 منازل لهم رخصة أرض زراعية من وزارة الزراعة، قبل العمل بقانون 119 لسنة 2008 ، وأعداد 104 منزل محرر لهم محاضر مخالفات زراعية ومخالفات للقانون 119 لسنة 2008م .
 
وأكد البيان، أن المنطقة المراد توصيل خط مياه لها، تقع بالكامل خارج الحيز العمراني وهي أرض زراعية .
 
وأختتم البيان، أنه مما سبق يتضح أن هذه المنطقة، تخضع للقرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء رقم 14/05/14/6، المتضمن وقف كافة أنواع توصيلات المرافق بجميع انواع التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة بالقري والمدن.
 
 

المصدر : مصر ناين

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