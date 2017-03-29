أصدرت محافظة سوهاج اليوم بيانا صحفيا ردا علي ما جاء في التقرير التليفزيوني ببرنامج ” كل يوم ” للإعلامي عمرو أديب، بشأن عدم وصول المياه النقية إلي منطقة غرب السكة الحديد بقرية شطورة، وكشفت أنه تم تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ـ وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ورئيس مجلس قروي شطورة ، حماية الآراضي بالإدارة الزراعية وفي حضور مشبه مؤسسة مصر الخير .

وتبين من المعاينة علي الطبيعة أن المنطقة تقع غرب السكة الحديد والطريق السريع الجانبي الموازي لطريق أسيوط / سوهاج الزراعي، والمنطقة عبارة عن مجموعة منازل متناثرة علي الطريق الفاصل بين طهطا وطما ، وهو طريق مستطرق والمنطقة زراعية، وبها خط كهرباء قديم، والأهالي منتفعين بالتيار الكهربائي، إما بعداد عشوائي أو عداد كودي، وهناك 3 عدادات رسمية برخصة زراعية قبل العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .

وأشار البيان، أن المنطقة عبارة عن 107 منزل، منهم 3 منازل لهم رخصة أرض زراعية من وزارة الزراعة، قبل العمل بقانون 119 لسنة 2008 ، وأعداد 104 منزل محرر لهم محاضر مخالفات زراعية ومخالفات للقانون 119 لسنة 2008م .

وأكد البيان، أن المنطقة المراد توصيل خط مياه لها، تقع بالكامل خارج الحيز العمراني وهي أرض زراعية .

وأختتم البيان، أنه مما سبق يتضح أن هذه المنطقة، تخضع للقرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء رقم 14/05/14/6، المتضمن وقف كافة أنواع توصيلات المرافق بجميع انواع التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة بالقري والمدن.

المصدر : مصر ناين