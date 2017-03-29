عادت الحياة الي استاد النادي المصري بعد توقف دام اكثر من 5 سنوات منذ الحادثة التي وقعت في 2012 م عقب مباراة المصري والاهلي التي راح ضحيتها 74 من جماهير النادي الاهلي في أولي تدريبات الفريق الاول بالملعب وحضور جماهيري يقدر بالالاف.

وكان قد حضر التدريب مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية ، والنائبان احمد فرغلي ، و محمود حسين و الآلاف من جماهير النادي .

هذا وقد استقبل الالاف من جماهير النادي لاعبي الفريق الاول كرة القدم وحسام حسن بترحاب شديد وحفاوة ، وأطلق بعض الجماهير قبل بدء التمرين ونزول اللاعبين الي الملعب طيور الحمام تعبيرا عن السلام والفرحة بأول تمرين علي ارض الاستاد بعد مرور 5 سنوات عقب احداث مباراة الاهلي والمصري في سنة 2012 م .

وهتف مشجعو المصري من المدرجات لحسام حسن :” مش هتمشي ” مطالبينه بالتجديد للنادي المصري وعدم قبول اية عروض ، كما طالبوا اللاعبين ببذل مزيد من الجهد في بطولة افريقيا حيث هتفوا بهتافات “افريقيا يا مصري” .

وكان قد تم قفل ملعب إستاد النادي المصري منذ سنة 2012 عقب وقوع أحداث مباراة الاهلي والمصري ، بقرار من المحكمة، إلا ان المحكمة الدولية أقرت بإعادة قام بفتح الملعب مجددًا، مؤكدة أحقية الفريق في التدريب على ملعبه وفقًا لما رواه علاء حامد، عضو مجلس المصري.

ويستعد المصرى لمواجهة إنبى، المُقرر لها فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، على ستاد برج العرب



جماهير المصري في المدرجات خلال التمرين

لاعبو الفريق يؤدون مرانهم

الجماهير تملأ المدرجات

جانب من الحضور

جانب اخر لمران الفريق

الحضور في المران

الجماهير تطلق الشماريخ احتفاءا باولي التمارين علي ارض الاستاد

الجماهير تحضر الحمام لارض الملعب

الجماهير تطلق الحمام في سماء النادي

مجلس ادارة النادي والنواب يحضرون المران

مجلس ادارة النادي

اللاعبين خلال المران

المصدر : مصر ناين