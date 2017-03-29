نجح رجال الرقابة التموينية،اليوم الأربعاء، فى حملة نظمتها مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، للتفتيش على محال الدواجن بسوق “ستوتة” فى نطاق حى العرب، فى ضبط 70 دجاجة، و65 كيلو مقطع محقون بالمياه لغش المواطنين فى الميزان.

ومن جانبه، اصدر ناصر ثابت مدير مديرية التموين ببورسعيد، إنه تم تحرير محضر بقسم العرب بالكمية المضبوطة، بعد التحفظ على الكميات المضبوطة.

قاد الحملة ناصر ثابت مدير مديرية التموين ببورسعيد، ومجدى الخضر وكيل المديرية، وخالد فهمى رئيس الرقابة التموينية، والمقدم محمد مسعد رئيس مباحث التموين بالمحافظة، ومفتشين آخرين ومنهم هشام السعيد وأحمد السيد أحمد وأشرف الداوودى ورافقهم فى الحملة رئيسة حى العرب وفاء إسماعيل.