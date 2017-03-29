أكد عصام الحضرى، حارس مرمى وادى دجلة والمنتخب الوطنى، أنه أجرى اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عقب إخلاء سبيله ومغادرته لمستشفى المعادى العسكرى بعد 6 سنوات من البقاء بها، للاطمئنان على صحته.

وأضاف الحضرى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه سيقوم بزيارة “مبارك” فى منزله الأسبوع المقبل عقب الرجوع من السعودية لأداء مناسك العمرة بعد مواجهة النصر للتعدين فى الدورى الممتاز.

وعن علاقته بجمال وعلاء مبارك، أظهر السد العالى أنه على علاقة وطيدة بهما، وكان يتلقى تهنئتهما عقب كل مباراة خلال مشاركته فى بطولة أمم أفريقيا السابقة بالجابون، ما جعله يعيد ذكريات بطولات الأمم فى أعوام 2006، و2008، و2010.

المصدر : مصر ناين