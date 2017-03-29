شنت المؤسسات التأمينية، بالاشتراك مع مباحث الآداب والمصنفات الفنية ومباحث الأحداث بمديرية تأمين الإسماعيلة، حملة على مستوى المحافظة، تمكنت من ضبط سيدة بتهمة التحريض على الفسق، وضبطت سكارى فى الطريق السنة، ومتهمين بالتسول.

تلقى اللواء عصام سعد مدير تأمين الإسماعيلية، إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد قيام العقيد وائل زكى رئيس مباحث الآداب، والمصنفات الفنية، والنقيب مهند العزبى رئيس مباحث الأحداث، والنقيب كيرلس بهاء وكيل مكتب الآداب بتنظيم حملة تأمينية على مستوى المحافظة .

وتمكنت الحملة، من ضبط ” ايمان .ع .ع ” 30 سنة، بدون عمل مقيمة دائرة قسم أول، وذلك حال تحريضها على الفسق، و” جميل. ر .ج “25 سنة، و” ابراهيم. س. ع ” 29 سنة، و” محمد. خ. ح “23 سنة، جميعهم عمال مقيمون بدائرة قسم ثان، سكارى بالطريق السنة.

كما تم ضبط ” احمد .ا. م ” 16سنة، و”احمد. ر. س ” 16سنة، و”منير. س .م ” 12سنة، و”محمود .س .ع ” 16 سنة، جميعهم مقيمون بالشرقية، بتهمة التسول.

وضبطت الحملة، ” عبدالحميد .م. م ” 58 سنة، صاحب ورشة لحام كاوتش مقيم دائرة قسم اول، لقيامه باستغلال ابنه الحدث ” شريف” مواليد18 سنة، طالب مقيم ذات العنوان، في أعمال إصلاح الكاوتش بالورشة خلال اليوم الدراسى.

وضبط ” احمد .ع. ا ” 16سنة، طالب، و”محمد. ع .م ” 17سنة، طالب، و” خالد. ا .م ” 16سنة، طالب، و”اسماعيل. ا. س” 18 سنة، طالب، و”يوسف .ع. ع ” 17 سنة طالب، و”محمد .ع .ص ” 16سنة، طالب، و”محمد .س. م ” 16سنة طالب و”على. ا. ع ” 15سنة، طالب و”حسن. ع .ح” 15سنة، طالب، وذلك لهروبهم من المدارس اثناء اليوم الدراسى .

وتمكنت الحملة، من تحرير9 محاضر محل سنة بدون ترخيص، و3محاضر ملهى سنة بدون ترخيص، و3محاضر سكر فى الطريق السنة.

تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة السنةة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر : مصر ناين