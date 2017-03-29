وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتشكيل لجنة من مديريه الصحة بالمحافظة لمعاينة مستشفى مشروع فوسفات مصر، وتحديد الاحتياجات الأساسية لها ورفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم لمقر شركة فوسفات مصر، حيث تفقد المحافظ البنية التحتية للمشروع منها المبانى الإدارية، وأقسام الإنتاج المختلفة، والكسارة و المسنةل، ومواقع تعبئة الفوسفات الخام والورشة المركزية ومستشفى المشروع.

وأشار المحافظ، إلى أنه سوف يتم الإسراع فى دفع وتشغيل مصنع الفوسفوريك، لاستغلال الإمكانيات الهائلة بالمشروع الاستغلال الأشبه ، بدلا من تصديره خام، مؤكدًا على أن المشروع ينتج حوالى 5 مليارات طن من خام الفوسفات سنويا.