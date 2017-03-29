رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى ونجم الأهلى الأسبق، تصريحات عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر الذى هدد فيها بالرحيل عن ناديه حال استمراره استبعاده من المشاركة.

واصدر مختار مختار لـ”اليوم السابع”: “ميصحش كلام عماد متعب ولازم يكون منطقى ويعرف أن الدنيا كده، متعب شبه زيزو والخطيب وكل النجوم الكبار التى اعتزلت وهايجى يوم ويبطل كورة، لازم متعب يعرف أن كل لاعب فى نهاية حياته مستواه بينزل وبيحصل معاه كده ويشارك على فترات قليلة ويسجل ومع ذلك لا يشارك أساسيًا”.

وأضاف المدير الفنى للإنتاج الحربى: “محمود الخطيب يقدر يرجع يلعب تانى؟.. لازم تكون منطقى يا عماد، كل لاعب مهما يكون حجمه عطاؤه بيقل، سنة الحياة عليك تقبلها ببساطة.

المصدر : مصر ناين