انهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1358 مصريًا وليبيًا و 339 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير تأمين مطروح، إخطارًا بأن المشوفة التأمينية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 994 إلى الجانب الليبى، بينهم 246 مصريًا و 748 ليبيًا.

وتم إنهاء إجراءات وصول 364 بينهم 303 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و61 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع أعداد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك، والى أن الآن إلى 390 ألف و19 مصريًا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 150 شاحنة إلى الجانب الليبى ورجوع 189 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.