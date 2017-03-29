ألقى قطاع التأمين الوطنى القبض على تاجر لاتهامه بالاشتراك مع آخريين فى حرق محافظة الجيزة بالعمرانية، والمحكوم عليه بالسجن المشدد 15 سنةًا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، إخطارًا يفيد ضبط “أشرف.ف” تاجر، المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 سنةًا لاتهامه بالاشتراك فى حرق محافظة الجيزة، حيث تم ضبطه أثناء قيادته سيارته ملاكى بشارع مستشفى الصدر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين