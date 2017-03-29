ألقى ضباط مباحث مرور الجيزة القبض على سنةل بعيادة طبيب بالهرم لاتهامه ببيع الشهادات الطبية لراغبى استخراج تراخيص القيادة فى المقابل الحصول على مبالغ مالية، دون توقيع الكشف الطبى عليهم.

وردت معلومات لضباط مباحث مرور الجيزة تفيد تردد أيهاب.م” موظف بعيادة طبيب بالهرم على وحدة تراخيص الهرم وبيعه الشهادات الطبية للمواطنين الراغبين فى استخراج تراخيص القيادة دون توقيع الكشف الطبى عليهم.

وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته 300 شهادة طبية، باطنة ونظر، بالإضافة إلى اكلاشيه باسم الطبيب صاحب العيادة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين