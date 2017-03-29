اقترب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك من التواجد فى التشكيلة الأساسية لفريقه فى مباراة سموحة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن الأسبوع الـ23 لمسابقة الدورى الممتاز.

وشارك أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك في تدريبات فريقه الجماعية خلال اليومين الماضيين، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي يعاني منها في العين بالإضافة إلى الإصابة في العضلة الضامة.

وينوى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى الدفع بجنش فى التشكيلة الأساسية لمباراة سموحة لكونه الأجهز من الناحية الفنية والبدنية على عكس أحمد الشناوى الذى غاب عن التدريبات لفترة ل الإصابة.

المصدر : مصر ناين