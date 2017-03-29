نظم إدارة شئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، احتفالاً بيوم المرأة المصرية بقاعة زويل بالموسسة القومية بالرصافة ، وقد أفتتحت الجلسة ليلى القاضى مدير إدارة شئون المرأة، بكلمة عن دور المرأة فى المجتمع، وعرضت نماذج مشرفة للمرأة المصرية على مر التاريخ بدءًا من العصر الفرعونى والى أن اليوم.

وتم تكريم مجموعة من القيادات النسائية بالمجتمع السكندرى، جاءت فى مقدمتهن دكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ ، دكتورة ماجدة الشاذلى مقررة المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية ، رشيدة الهاكع رئيسة جمعية الحياة للجميع ، والنائبة سوزى ناشد ، و أميمة رزق الشيخ رئيس مجلس ادارة جمعية الريادة للتنمية وعضو رابطة المراة العربية ، و سوسن الشيخ مؤسس جمعية المصرية لمكافحة الإيدز، كما تم تكريم إمرأة معيلة تعدت الصعاب، من أجل أن تصل بأسرتها لبر الأمان، وهى كريمة محمود الجندى.

جاء الحفل بحضور، محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، و الفاضلة سحر الدسوقى وكيل المديرية ، و صباح السيد عفيفى مدير سنة الشئون المالية والإدارية، و مسعد عبد الرؤوف مدير إدارة الأسرة والطفولة، ومجموعة من القيادات ومديرى الإدارات الفنية والاجتماعية بالمديرية، ومجموعة رؤساء مجالس الجمعيات والرائدات الاجتماعيات.

المصدر : مصر ناين