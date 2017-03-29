بات منتخب مصر يضم أعدادًا كبيرًا من النجوم أصحاب المهارات الخاصة و”الحرّيفة” الذين يستمتع بأدائهم الجمهور والخبراء ويخطفون الآهات في المدرجات.



رمضان صبحي

في ودية مصر وتوجو التى أُقيمت عصر الثلاثاء باستاد برج العرب والتى فاز فيها الفراعنة بثلاثية نظيفة ظهرت مهارات أكثر من لاعب أمثال مصطفى قام بفتحي نجم الزمالك الذى راوغ مدافعي توجو بشكل رائع نال استحسان الجميع.

وتستعد مصر لمباراة تونس المُقرر لها يونيو المقبل في بداية تصفيات الفراعنة لأمم أفريقيا التى ستُقام بالكاميرون سنة 2019.



محمد صلاح

كما ظهرت مهارات حدوتة الكرة المصرية رمضان صبحي نجم نادي ستوك سيتي، وهناك أيضًا أحمد الشيخ لاعب الأهلي المُعار للمقاصة والذى شارك للمرة الأولى دوليًا وتألق أيضًا محمود كهربا نجم نادي اتحاد جدة السعودي، ويضم منتخب مصر مواهب أخرى يستمتع بمهاراتها الجمهور أمثال محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب نادي موسكورن البلجيكي وعبد الله السعيد لاعب الأهلي.



أحمد الشيخ



عبد الله السعيد



كهربا



مصطفى قام بفتحي

المصدر : مصر ناين