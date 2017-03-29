قضت محكمة جنح كفر سعد، اليوم الأربعاء، ببراءة 7 أشخاص من التهم المنسوبة إليهم، بالتنقيب عن الآثار فى أرض زراعية تخص أحدهم، وقررت المحكمة إخلاء سبيلهم، والإفراج عن المضبوطات “لودر ومعدات حفر”.

تعود تفاصيل القضية عندما ألقى ضباط مباحث مركز واجبة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، القبض على 7 أشخاص، أثناء تنقيبهم عن الآثار بقطعة أرض رملية منزرعة بأشجار الطماطم بالمنطقة المتاخمة لتل الدير الأثرى، الحد الفاصل بين مدينة دمياط الجديدة ومركز كفر البطيخ، وتلقى اللواء نادر جنيدى، مدير تأمين دمياط، إخطارا من مأمور مركز واجبة كفر البطيخ، يفيد بضبط “م.ع”، فلاح، مقيم بكفر البطيخ من أبناء شقيقه، واثنين آخرين من محافظة الفيوم، متلبسين بالتنقيب على الآثار بأرض المتهم الأول وبحيازتهم أدوات الحفر.

وكانت معلومات قد وردت الى الرائد كريم علثم رئيس مباحث مركز واجبة كفر البطيخ، بقيام أحد الأشخاص بمساعدة آخرين بأعمال حفر مستخدمين لودر وحفار للتنقيب عن الآثار، تم تشكيل فريق كشف، وتم ضبط المتهمين متلبسين بالقيام بأعمال حفر. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر رقم 1801 جنح مركز البطيخ، وعرضهم على النيابة السنةة .