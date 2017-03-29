ألقى ضباط مباحث مديرية تأمين أسيوط، القبض على تاجر مخدرات، وبحوزته طربة ونصف كيلو حشيش، وقطعتي سلاح بدون ترخيص، وأعداد من الطلقات اللهيب ية خلال حملة تأمينية بمركز أبنوب.

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير تأمين أسيوط، إخطارا من مأمور مركز واجبة أبنوب، يفيد ورود معلومات لمباحث المركز بقيام “د. أ. ع” سنةل مقيم المعابدة الشرقية دائرة مركز أبنوب بالاتجار في المواد المخدرة.

وعلى الفور، تم إعداد عدة أكمنة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته بندقية آلية، و25 طلقة من ذات العيار، و طبنجة حلوان وطلقتين خاصة بها، وطربة من مخدر الحشيش، و26 قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالي نصف كيلو جرام ومبلغ 1950 جنيه من متحصلات البيع، وهاتف محمول بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين