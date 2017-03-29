استقبل الدكتور معوض الخولي رئيس كلية المنوفية، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الكلية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، لجنة قطاع الطفولة من المجلس الأعلى للجامعات، لإنشاء كلية الطفولة المبكرة بمقر كلية التربية، التي تكونت من الدكتورة سوسن عبد الغني رئيسة اللجنة العلمية، وعميدة كلية التربية بقناة السويس، والدكتور أشرف مرسي عميد كلية رياض الأطفال كلية بني سويف، والدكتورة راندا شاهين وكيلة وزارة التربية والتعليم، وبحضور الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية بالكلية .

وأشار الدكتور أشرف مرسي، أن كليات رياض الأطفال من أهم مجالات التعليم، باعتباره البناء المستقبلي للمجتمعات للارتقاء بمجال التعليم، وطالب بضرورة توافر استراتيجية سليمة بمجال التعليم عن طريق الاهتمام بالطفل، لكونه أهم العناصر في تطوير التعليم.

وأكدت الدكتورة راندا شاهين، أن نجاح أي شىء يبدأ بالقيادة والروح الرائعة التي تتسم بها الكلية ، وأن كليات رياض الأطفال تتميز بحالة من النشاط إذ تختلف عن أي كلية أخرى، حيث إنها ترتكز على الناحية العملية أكثر، وأن اعتماد المدراس في الجودة يكون عن طريق رياض الأطفال أكثر من المراحل الأخرى.



وأضاف الدكتور جمال الدهشان، أن لجنة قطاع الطفولة بالمجلس الأعلى للجامعات اطلعت على جميع الإمكانيات المادية المتاحة تمهيداً لإنشاء كلية الطفولة المبكرة في السنة المقبل، وأن إنشاء كلية الطفولة تأتي ضمن استراتيجية الكلية في التوسع لافتتاح كليات جديدة.

وفى سياق متصل ، كرم الدكتور معوض الخولى رئيس كلية المنوفية، المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمناسبة زيارته للكلية .

حضر مراسم التكريم الدكتور محمد محي الدين سليم أستاذ القانون بكلية السادات، والدكتور عبد العزيز المرسى عميد كلية الحقوق الأسبق.

المصدر : مصر ناين