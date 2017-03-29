أكد حسام حسن، المدير الفنى للنادى المصرى، أنه سعيد بمؤازرة الجماهير التى حضرت مران اليوم للاعبين خاصة أن الفريق مقبل على مباراتين فى غاية الأهمية أمام إنبى فى الدورى الممتاز وكمبالا سيتى فى الكونفيدرالية الأفريقية.

وتمنى حسام حسن فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن يحقق المصرى نتائج طيبة يسعد بها جمهور بورسعيد المخلص والعاشق لفريقه.

وخاض فريق المصرى تدريبه الأول على استاد النادى المصرى فى منتصف حضور جماهيرى لا يقل عن 10 آلاف مشجع وذلك بعد غياب دام 5 أعوام وحرصت الجماهير على مؤازرة اللاعبين وقاموا بالهتاف لكل لاعب باسمه بينما نال أحمد شكرى ومحمدى حمدى وبوسكا النصيب الأكبر فى الهتافات.

جدير بالذكر أن المصرى سيلاقي فريق إنبى فى الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى الممتاز يوم السبت المقبل علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

المصدر : مصر ناين