فاز تطبيقان جديدان بمنافسة تقنية دولية لمساعدة الأطفال اللاجئين السوريين على التعلم واللعب والتسنةل مع الصدمات النفسية، وهما Antura وLetters اللذين يعززان تطوير بدائل تعليمية مجانية لملايين الأطفال السوريين الذين تركوا المدرسة ل الصراع.

وتعد المسابقة التى تحمل اسم EduApp4Syria جهدا مشتركا من النظام النرويجية، والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائى (نوراد) والعديد من الشركاء العالميين غير الربحيين، وتم الإعلان عن الفائزين الأسبوع الماضى ليتزامن مع أسبوع اليونسكو للتعلم عبر الهاتف المحمول.

واصدر بورج بريندى وزير الشئون الخارجية النرويجى: “أردنا إيجاد طرق جديدة وفعالة ومبتكرة لتلبية الحاجة الملحة لخيارات تعلم القراءة والكتابة بالنسبة لما يقدر بنحو 2.5 مليون طفل سورى تعطل تعليمهم ل ست سنوات من النزاع”.

وقررت لجنة التحكيم هذا السنة اختيار اثنين من الفائزين، لأن كل التطبيق عرض نهج مختلف فى تعليم الأطفال السوريين.

ووفقا لموقع “ماشابل” تساعد التطبيقات الجديدة الأطفال من سن 5 إلى 10 سنوات لتعلم اللغة العربية من خلال حل الألغاز وكسب الجوائز التى يتم وضعها على الطريق، وتلك التطبيقات لا تتطلب الاتصال بالإنترنت، جراء ذلك يمكن للأطفال لعبها فى أى مكان.

المصدر : مصر ناين