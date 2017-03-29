يبدأ الفنان الكوميدى الكبير المنتصر بالله إجراء بروفات مسرحيته “سلام يا بيسو” تأليف وإخراج وليد يوسف الأسبوع المقبل، إذ عقد الفنان جلسات تعارف مع فريق العمل، فى منزله، استعدادا لإجراء بروفات المسرحية، والمرشح لبطولتها مروة عبد المنعم، سليمان عيد، حسام داغر، محمد حسنى، إيمان السيد، حسن عبد الفتاح، يوسف وليد، ديكور حازم شبل، ملابس مروة رجوع.

النص المسرحى “سلام يا بيسو” موجه للأطفال ويدور فى إطار اجتماعى كوميدى حول الخير والشر، ويجسد المنتصر شخصية دكتور شعشع، يخترع إنسانا آليا يطلق عليه اسم بيسو مهمته نشر السلام فى الأرض”.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان الكبير المنتصر بالله كانت مسلسل “الصيف الماضى” مع رانيا فريد شوقى، وعرض سنة 2010، وقبله بسنة واحد ظهر فى حلقات “راجل وست ستات” مع الفنان الكوميدى أشرف عبد الباقى.

المصدر : مصر ناين