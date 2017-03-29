اصدر ت مصادر بالواجبة إن 17 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 60 آخرون عندما انفجرت شاحنة ملغومة فى نقطة تفتيش عند المدخل الجنوبى للعاصمة العراقية ببكرهد اليوم الأربعاء.

وأظهر ت المصادر أن مهاجما فجر الشاحنة فى منتصف مركبات تنتظر التفتيش عند النقطة التأمينية مما أدى إلى اشتعال النيران فى بعضها.

ولم تعلن أى جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم لكنه وقع فى وقت يقاتل فيه تنظيم داعش الارهابيه القوات العراقية بمدينة الموصل آخر معاقله الرئيسية بالعراق.

ومع خسارة المتشددين لأراض سيطروا عليها فى هجومهم الكبير بشمال وغرب العراق سنة 2014 زادوا من هجمات القنابل فى مناطق أخرى.

ارتفاع حصيلة قتلى تفجير شاحنة ملغومة بجنوب ببكرهد إلى 17 شخصا

اصدر ت مصادر بالواجبة إن 17 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 60 آخرون عندما انفجرت شاحنة ملغومة فى نقطة تفتيش عند المدخل الجنوبى للعاصمة العراقية ببكرهد اليوم الأربعاء.

وأظهر ت المصادر أن مهاجما فجر الشاحنة فى منتصف مركبات تنتظر التفتيش عند النقطة التأمينية مما أدى إلى اشتعال النيران فى بعضها.

ولم تعلن أى جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم لكنه وقع فى وقت يقاتل فيه تنظيم داعش الارهابيه القوات العراقية بمدينة الموصل آخر معاقله الرئيسية بالعراق.

ومع خسارة المتشددين لأراض سيطروا عليها فى هجومهم الكبير بشمال وغرب العراق سنة 2014 زادوا من هجمات القنابل فى مناطق أخرى.

المصدر : مصر ناين