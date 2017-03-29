احتفل صناع فيلم “سكر برة” بالعرض الخاص للعمل مساء اليوم الأربعاء، داخل إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر. وحضر من أبطال “سكر برة” خالد عليش، وعضو فريق مسرح مصر حامد الشراب، وندى رحمى، وأعداد من الوجوه الصاعدة، بينما تغيب عن الاحتفال بالعرض إسلام جمال، أميرة هانى، وأبرام سمير، وإسراء عبد الفتاح.

تدور أحداث العمل حول لقاء أعداد من اﻷصدقاء خلال حفل زفاف بعد سنوات طوال من الفراق، ويقع خلال الحفل حدث محورى يغير من مسار الليلة وحياتهم.







خالد عليش



خالد عليش



خالد عليش خلال الحفل



خالد عليش وندى رحمي



ندى رحمي والأبطال المشاركون



حامد الشراب



حامد الشراب



حامد الشراب



بوستر الفيلم



بوستر سكر برة



جانب من العرض



جانب من العرض الخاص



جانب من عرض سكر برة



جانب من عرض سكر برة





المصدر : مصر ناين