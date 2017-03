كشفت النجمة كارا دولافينى أنها ستتخلى عن شعرها من أجل دورها فى فيلمها القادم “Life in a Year“، والذى ستبدأ فى تصويره خلال الفترة المقبلة، وجاء تصريحها لأعداد كبير من وسائل الإعلام الفنية خلال تواجدها بفعاليات ” CinemaCon ” لسنة 2017 لكى تروج لفيلمها الجديد “Valerian and the City of a Thousand Planets ” فى لاس فيجاس.

واصدر ت كارا دولافينى ذات الـ(24 سنةا): “غيرت مؤخرا لون شعرى خلال الفترة الماضية للون الأشقر الفاتح كصنف من التغيير، خاصة أنه يجب أن أقوم بحلق شعرى لتقديم دور مميز سيكون محط لإثارة الجدل خلال الفترة المقبلة”.

يذكر أن كارا دولافينى قدمت أعدادا من الأعمال الفنية المميزة، من أبرزها: “The Face of an Angel” و”Paper Towns ” و”Kids in Love” وغيرها.



