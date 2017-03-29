أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع مياه الشرب فى منتصف مدينة أسوان وشوارع الكورنيش، وعباس فريد، والبركة وأرض أبو شوك، و الصداقة الجديدة، و السيل الجديد و السيل الريفي، و خور عواضة، و الحصايا و الناصرية و الجُزيرة، و الجعلاب و صالح حرب و الشيمة شرق، وذلك يوم الجمعة الموافق 31/3/2017 من الساعة الثانية عشر مساء، و الى أن انتهاء أعمال الصيانة.

يرجع القرار ل أعمال إصلاح خط مياه شرب عمومي 12 بوصة، وتغييره من اسبستوس إلى بلاستيك بميدان كسر الحجر، كما أهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة المحددة.

المصدر : مصر ناين