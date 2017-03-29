أوضح ت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن أسفها العميق لتقديم بريطانيا رسميا طلب الخروج من الاتحاد الأوروبى، إلا أنها أكدت أن الاتحاد “قصة نجاح باقية“.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) مساء اليوم الأربعاء عن ميركل قولها – تعليقا على تقديم لندن طلب خروجها من الاتحاد الأوروبى رسميا اليوم فى بروكسل ـ “إن ألمانيا وشركاء الاتحاد الأوروبى الآخرين لم يأملوا رؤية هذا اليوم”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبى يظل قصة نجاح على الرغم من خروج بريطانيا.



وأضافت ميركل: “إننا نفقد عضوا قويا ومهما”، لكنها أشارت إلى أن اليوم يعد أيضا يوما للتحرك واتخاذ إجراءات، مشيرة إلى أن الاتحاد يحتاج لمزيد من الوضوح حاليا حول كيفية طرح الجانب البريطانى للانفصال.



وأظهر ت أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى تعهدت لها فى مكالمة هاتفية أمس الثلاثاء بأن تكون العلاقات بين بريطانيا والتحاد وثيقة، مضيفة “أتمنى أن تظل بريطانيا والاتحاد الأوروبى شريكين وثيقين“.



وأكدت ميركل أنه يقع الآن على عاتق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، البالغ أعدادها حاليا 27 دولة، وكذلك على عاتق مؤسسات الاتحاد الأوروبى، مهمة صياغة المصالح والأهداف الخاصة بالاتحاد، موضحة أن النظام الألمانية مستعدة جيدا لعملية المفاوضات، وسوف تتخذ موقفا واضحا فى جميع القضايا.



وأوضح ت المستشارة الألمانية عن أملها فى ألا تحدث سوى عواقب قليلة قدر الإمكان بالنسبة للمواطنين الألمان الذين يعيشون فى بريطانيا.



جدير بالذكر أن بريطانيا قدمت رسميا اليوم الأربعاء طلب خروجها من الاتحاد الأوروبى، لتكون أول دولة تقوم بذلك فى تاريخ الاتحاد، وبذلك يقام بفتح الطريق لمفاوضات خروجها من الاتحاد التى تستمر سنةين.

المصدر : مصر ناين