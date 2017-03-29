يكشف “اليوم السابع” مرتبات الجهاز الفنى كاملة لمنتخب المحليين، والتى تم وضعها من جانب اللجنة الثلاثية المختصة بتحديد مرتبات المؤسسات الفنية للمنتخبات، والمكونة من مجدى عبد الغنى وحازم إمام وأحمد مجاهد أعضاء المجلس.

وقدمت اللجنة مقترحا لهانى أبو ريدة رئيس الاتحاد، بمنح هانى رمزى المدير الفنى لمنتخب المحليين 90 ألف جنيه شهريا، وطارق السعيد المدرب السنة 40 ألف جنيه شهريا، وطارق السيد وهشام عبد المنعم المدربين المساعدين 30 ألف جنيه لكل منهما، وخالد مصطفى مدرب حراس المرمى 20 ألف جنيه شهريا.

وتم تقديم اقتراح المرتبات عن طريق حازم إمام خلال جلسة ودية اليوم جمعت الثنائى هانى أبو ريدة وحازم إمام فى منزل أبو ريدة.

المصدر : مصر ناين