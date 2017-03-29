اندلع مساء الأربعاء، حريق كبير بالقرب من مطار أورلى الدولى فى العاصمة الفرنسية باريس، حسبما ذكرت وكالة ” روسيا اليوم” بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.

واصدر ت وسائل الإعلام إن النيران اندلعت بأحد الحقول المحاذية لمدرجات إنطلاق وهبوط الطائرات بحدود الساعة السابعة من مساء الأربعاء، بتوقيت باريس.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على ألسنة اللهب، مؤكدة أن الغموض لا يزال يكتنف السبب الرئيسى للحريق.

وأفاد رجال الإطفاء بأن دخان الحريق لم يؤثر على حركة الطائرات.





المصدر : مصر ناين