اصدر مدير أعمال المغنى البريطانى الراحل جورج مايكل إن المغنى الشهير دفن فى لندن اليوم الأربعاء فى جنازة خاصة بعد نحو ثلاثة أشهر من وفاته يوم عيد الميلاد.

واصدر مراسل رويترز إن عدة سيارات فارهة وصلت مقبرة هايجيت فى شمال لندن ثم غادرتها فى وقت لاحق. واصدر ت وسائل الإعلام البريطانية إن والدة مايكل دفنت هناك.

وولد مايكل فى لندن سنة 1963 باسم جورجيوس كرياكوس باناياتو وهو ابن لمهاجر قبرصى يونانى وأم انجليزية. وأصبح واحدا من أشهر المغنين البريطانيين فى التاريخ وبيعت من ألبوماته 115 مليون نسخة فى جميع أنحاء العالم بحلول وفاته.

وخلال مسيرته الفنية مع فريق وام ثم مشواره الفردى اشتهر مايكل بأغان شبه (ويك مى أب بيفور يو جو جو) و (لاست كريسماس) و (كيرلس ويسبر) و (فيث).





المصدر : مصر ناين