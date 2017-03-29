يعقد الجهاز الفنى لمنتخب المحليين بقيادة هانى رمزى اجتماعا الأحد المقبل مع سنةر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة فى مدينة الإسكندرية، حيث يتواجد سنةر حسين، وذلك لمناقشة إمكانية تحديد مواعيد لمعسكرات المنتخب خلال الفترة المقبلة، فى إطار استعدادات المنتخب لمباراتى المغرب فى أغسطس المقبل، فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين المقرر إقامتها فى كينيا 2018.

الاجتماع الغرض منه تحديد مواعيد مستقلة لمعسكرات منتخب المحليين من خلال توقفات لأيام قليلة كل شهر، وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن الاجتماع لا جدوى منه فى ظل صعوبة وجود توقيتات فى جدول الدورى لعمل توقفات لمنتخب المحليين، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى فشل المهمة التى يرغب من أجلها رمزى فى الاجتماع بسنةر حسين.

يذكر أن منتخب المحليين خاض معسكرا مغلقا خلال الأسبوع لماضى خاض خلاله مباراته الدولية الأولى فى تاريخه أمام منتخب بنين، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين أحرزهما عمرو مرعى ومحمود متولى.

المصدر : مصر ناين