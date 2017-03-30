أوشك النجم محمد هنيدى على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد”، حيث يتبقى له يومان ما بين التصوير الخارجى فى شوارع القاهرة، وأيضا فى الفيوم.

وصور هنيدى مؤخرا، ولمدة أسبوعين داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، فى ديكور القرية الفرعونية، والديكور تم بناؤه خصيصا تحت إشرافالباشمهندس إسلام يوسف من أجل تلك المشوف.

ويجسد هنيدى فى الفيلم شخصية حفيد “عنترة العبسى”، يتصارع مع “أسد الرجال” يجسده الفنان خالد سرحان، للفوز بجميلة القبيلة تجسدها درة، ويأخذ الفيلم الطابع الكوميدى طوال أحداثه التى تدور فى عصر التطور التكنولوجى.

وفيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” من بطولة محمد هنيدى، ودرة، وباسم سمرة، وخالد سرحان، ولطفى لبيب، وهالة فاخر، وإيمان السيد، وأيمن منصور، وأعداد آخر من النجوم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، ومهندس الديكور والاستايلست إسلام يوسف ومن إخراج شريف إسماعيل.

المصدر : مصر ناين