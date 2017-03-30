جدد الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء دعمه للاتفاق السياسى الموقع بين الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات المغربية لحل الأزمة الليبية .

جاء ذلك فى الكلمة التى القتها “فيديريكا موجيرينى ” مشبه ة الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى بالجلسة الافتتاحية للدورة الــ 28 العادية للقمة العربية اليوم الأربعاء ،ونشرت هنا بطرابلس.

واصدر ت “موجرينى ” إن “حل الأزمة الليبية يجب أن تتم فى أطار الأستقرار السياسى الليبى وهذه المسؤولية تقع على الليبيين أنفسهم ” ودعت المسؤولة الأوروبية فى كلمتها المجتمع الدولى دعمه للفرقاء الليبيين لتحقيق هذا الهدف.

المصدر : مصر ناين