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الاتحاد الأوروبى نجدد دعمنا لجهود حل الأزمة الليبية

منوعات
الاتحاد الأوروبى نجدد دعمنا لجهود حل الأزمة الليبية

 جدد الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء دعمه للاتفاق السياسى الموقع بين الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات المغربية لحل الأزمة الليبية .

جاء ذلك فى الكلمة التى القتها “فيديريكا موجيرينى ” مشبه ة الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى بالجلسة الافتتاحية للدورة الــ 28 العادية للقمة العربية اليوم الأربعاء ،ونشرت هنا بطرابلس.

واصدر ت “موجرينى ” إن “حل الأزمة الليبية يجب أن تتم فى أطار الأستقرار السياسى الليبى وهذه المسؤولية تقع على الليبيين أنفسهم ” ودعت المسؤولة الأوروبية فى كلمتها المجتمع الدولى دعمه للفرقاء الليبيين لتحقيق هذا الهدف.

 

المصدر : مصر ناين

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