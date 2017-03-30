أكد الدكتور وائل الشرقاوى، مدير بنك الدم بالسويس، انه لا زيادة فى اسعار أكياس الدم بالسويس حيث أن قرار زيادة سعر أكياس الدم اللى أصدرته وزارة الصحة يقتصر على المراكز الإقليمية التى تورد الدم للقطاع الطبى الخاص والمرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات الخاصة وملحق معلومات عن كيفية صرف الدم وسعره ببنك دم السويس الرئيسى.

واصدر وائل الشرقاوى لـ”اليوم السابع” أن أكياس الدم تصرف بالمجان للمرضى المحجوزين فى المستشفى السنة أو أى مستشفى حكومى مع توفير متبرع (ما عدا حالات الحوادث فتصرف بدون متبرع)، مؤكدا أن أكياس الدم تصرف لمستشفى التأمين الصحى بسعر 27 جنيها لكيس الدم و6 جنيهات لكيس البلازما مع توفير متبرع والحصول على إيصال بالمبلغ المأجور يتم تحصيله لاحقا من التأمين الصحى.

وأظهر وائل الشرقاوى، أن أكياس الدم تصرف للمستشفيات الخاصة بسعر 53 جنيه لكيس الدم و12 جنيها لكيس البلازما مع توفير متبرع والحصول على إيصال بالمبلغ المأجور.

وشوف الشرقاوى، يفضل التبرع بنفس فصيلة الكيس المطلوب وخصوصا الفصائل السالبة ويسمح بتبديل فصيلة التبرع حسب مخزون بنك الدم من الفصائل المتصنف ة، ويصرف الدم فقط للمستشفيات داخل محافظة السويس وممصنف صرف الدم لأى مستشفيات خارج المحافظة.

المصدر : مصر ناين