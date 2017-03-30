بعد إطلاق الإصدار الأخير من نظام التشغيل iOS 10.3 قامت أبل بتحديث متجر التطبيقات الخاص بها مع ميزة جديدة وهى قدرة المطورين على الاستجابة بشكل مباشر للمستخدمين الذين يتركون تقييماتهم حول التطبيقات، وهى الميزة التى كان الكثيرين يطالبون بها منذ فترة طويلة.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، فكثيرا ما يواجه بعض المستخدمين مشاكل عند استخدام التطبيقات، ما يدفعهم إلى كتابة هذه المشاكل ضمن تقييم التطبيق، دون أن تكون هناك فرصة للمطورين للرد على هذه التقييمات سواء من خلال توجيه المستخدم لعمل شىء ما أو إرسال الشكوى عبر رسالة بريد إلكترونى لتقديم حل مقترح.

ويمكن الآن لمطورى تطبيقات iOS الرد بشكل مباشر على التقييمات التى يكتبها المستخدمين بكل سهولة، وهو ما من شأنه أن يعود على تجربة المستخدمين بالنفع، حيث يجعله يشعر بالاهتمام من قبل مطورى التطبيقات، كما يمكن للمطورين فرز وتصنيف التقييمات والمراجعات وفقا لأعداد من المعايير، فيما يظهر أن رد المطور على أى تقييم سيحتاج موافقة شركة أبل قبل أن يتم إظهارها على المتجر تحت جملة Developer Response، ليتلقى بعد ذلك صاحب التقييم الاساسى إشعار بالبريد الإلكترونى يفيد بذلك ليطلع عليه بسرعة.

المصدر : مصر ناين