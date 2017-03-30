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بوتين يكلف وزارة الدفاع والأمن الفيدرالى بحماية مصالح روسيا فى القطب الشمالى

منوعات
بوتين يكلف وزارة الدفاع والأمن الفيدرالى بحماية مصالح روسيا فى القطب الشمالى
 كلف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وزارة الدفاع الروسية وجهاز التأمين الفيدرالى ، بتوفير الحماية للمصالح الروسية فى منطقة القطب الشمالي.
 
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله – خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو ، حول قضايا تنمية منطقة القطب الشمالى – : “على وزارة الدفاع وجهاز التأمين الفيدرالى وحرس الحدود الشوف له، أن يطبقوا خططهم لتوفير المصالح الوطنية من جهة توفير القدرة الدفعية للبلاد،وكذلك حماية المصالح الوطنية فى منطقة القطب الشمالى ، وتأمين عمل خط السير البحرى الشمالى .
 
وعلى صعيد متصل أوضح الرئيس الروسى عن استعداد بلاده لتنمية منطقة القطب الشمالى بمشاركة شركاء أجانب فى مجالات مختلفة.
 
وشوف بوتين قائلا:- : ” نحن منقام بفتحون للشراكة الواسعة مع الدول الأخرى من أجل تنفيذ مشاريع واسعة ذات منفعة مشتركة بدءا من تنمية الموارد البيئية ، وتطوير قدرات النقل ، وصولا إلى العلوم وحماية البيئة ” .
وكلف بوتين مجلس الوزراء بزيادة وتيرة إعداد برنامج التنمية الاجتماعية — الاقتصادية لمنطقة القطب الشمالي.
 

المصدر : مصر ناين

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