كلف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وزارة الدفاع الروسية وجهاز التأمين الفيدرالى ، بتوفير الحماية للمصالح الروسية فى منطقة القطب الشمالي.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله – خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو ، حول قضايا تنمية منطقة القطب الشمالى – : “على وزارة الدفاع وجهاز التأمين الفيدرالى وحرس الحدود الشوف له، أن يطبقوا خططهم لتوفير المصالح الوطنية من جهة توفير القدرة الدفعية للبلاد،وكذلك حماية المصالح الوطنية فى منطقة القطب الشمالى ، وتأمين عمل خط السير البحرى الشمالى .

وعلى صعيد متصل أوضح الرئيس الروسى عن استعداد بلاده لتنمية منطقة القطب الشمالى بمشاركة شركاء أجانب فى مجالات مختلفة.

وشوف بوتين قائلا:- : ” نحن منقام بفتحون للشراكة الواسعة مع الدول الأخرى من أجل تنفيذ مشاريع واسعة ذات منفعة مشتركة بدءا من تنمية الموارد البيئية ، وتطوير قدرات النقل ، وصولا إلى العلوم وحماية البيئة ” .

وكلف بوتين مجلس الوزراء بزيادة وتيرة إعداد برنامج التنمية الاجتماعية — الاقتصادية لمنطقة القطب الشمالي.

المصدر : مصر ناين