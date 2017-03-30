أمر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بصرف 10 آلاف جنية بصفة الان ة لأسرة المنزل المنهار بقرية منشأة سلطان مركز منوف ، كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بزيارة المصابين بالمستشفي، والاطمئنان عليهم، وكذا تم تكليف فريق من إدارة التفتيش بالمحافظة بتفقد الحالات.

كان منزل أسرة قد انهار مساء اليوم الأربعاء، وهو مكون من دور واحد مبني بالطوب الأبيض والأسمنت، ومسقف بالخشب إثر تفجير أنبوبة غاز صغيرة، وفق ما أشارت إليه التحريات المبدئية ويقع المبني خارج الحيز العمراني لقرية منشأة سلطان، وهو مبني مخالف وصادر له قرار إزالة، وقد أسفر انهيار المبني عن إصابة كلا من سمير عثمان أبو عوف 55 سنة، ووفاء عثمان أبو عوف 25 سنة، وأحمد رشدي اللطف 25 سنة، وآية محمد أبو عوف 21 سنة، وجميع الحالات مستقرة.

كما كلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بمشوفة الحالة الصحية للمصابين، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفي من أجل مواجهة أية طوارئ للحالات المصابة.

المصدر : مصر ناين