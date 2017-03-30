أكد الإعلامى عصام شلتوت مدير تحرير اليوم السابع، أن عماد متعب وأحمد قام بفتحى لم يخطئا فى حق الأهلى بعد مطالبة الأول بالرحيل حال استمرار تهميشه داخل الفريق، وتكذيب الثانى لسيد عبد الحفيظ بعد أن أكد أنه تلقى بالفعل عرضاً من الأهلى السعودى خلال فترة الانتاصدر ات الشتوية الماضية.

واصدر شلتوت خلال تقديم برنامجه “شكة دبوس” عبر شاشة “العاصمة” أن هذه الأمور طبيعية فى النظم الإحترافية، ومن حق متعب أن يطلب تحديد موقفه من المشاركة، وأن يعلن “الجوكر” أن هناك أندية تهتم بالحصول على خدماته، قائلاً: “هؤلاء نجوم كبار وأكل عيشهم كرة القدم”.

المصدر : مصر ناين