شهدت الساحة الرضوانية بالأقصر، مساء اليوم الأربعاء، إنطلاق فعاليات بمولد الشيخ أحمد محمد رضوان، وذلك تحت رعاية رائدها الشيخ زين العابدين أحمد محمد رضوان.

حضر فعاليات إنطلاق فعاليات المولد لهذا السنة كل من محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والمستشار فواز إبراهيم رئيس محكمة الأقصر وبهاء أبو الحمد نائب الأقصر السابق، وأعداد من المستشارين ورجال الواجبة بالمحافظة.

وإفتتحت فعاليات المولد بجلسة مباركة بآيات الذكر الحكيم ثم كلمات لقيادات الساحة عن فضل المحبة في الله وذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، وتاريخ الشيخ أحمد رضوان.

ومن المقرر أن تشهد الساحة بكره الخميس الليلة الختامية، حضور لفيف من قيادات الأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوجه البحري، من محبي آل البيت ومؤسس الساحة الرضوانية بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار القراء والمبتهلين، وفريق الأخوة أبو شعر للمديح.



إنطلاق مولد العارف بالله أحمد رضوان بالساحة الرضوانية بالأقصر بحضور محافظي الأقصر وقنا

الشيخ زين العابدين رائد الساحة يستقبل الضيوف

جانب من فعاليات مولد العارف بالله أحمد رضوان

جانب من حضور فعاليات مولد الساحة الرضوانية

قيادات الاقصر في حضور فعاليات مولد الشيخ أحمد رضوان

المصدر : مصر ناين