اصدر مدعون اتحاديون، الأربعاء، إن موظفة فى وزارة الخارجية الأمريكية مطلعة على معلومات حساسة اتُهمت بالتقاعس، عن الإبلاغ عن تواصلها مع ضباط فى المخابرات الصينية، قدموا لها هدايا فى المقابل معلومات دبلوماسية واقتصادية.

ووجهت محكمة اتحادية فى واشنطن اتهامات لكانداس كلايبورن (60 سنةا) بعرقلة العدالة والإدلاء بإفادات كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بي.آي).

وشبه ت كلايبورن أمام قاض مع محاميها ديفيد بوس لكن كليهما رفض الحديث مع الصحفيين. وستظل كلايبورن قيد الحبس المنزلى الى أن موعد جلسة أولية فى 18 أبريل.

وتقول الدعوى ضدها إن كلايبورن تلقت عشرات الآلاف من الدولارات فى صورة هدايا وتحويلات مالية من ضباط صينيين فى 2011 فى المقابل معلومات عن السياسة الاقتصادية الأمريكية المتعلقة بالصين وغيرها من الأمور الدبلوماسية.

المصدر : مصر ناين