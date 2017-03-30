حرص محمد الننى، لاعب منتخب مصر المحترف فى صفوف نادى أرسنال الإنجليزى، على مشاركة جمهوره على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة من المباراة وعلق عليها: “الشكر لله، وذلك بعد فوزه الفراعنة أمس بثلاثة أهداف دون فى المقابل ، وتألقه فى مباراة أمس وتسجيله الهدف الثالث من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

يذكر أن محمد الننى شارك فى فوز المنتخب المصرى على توجو بثلاثة أهداف دون فى المقابل ، فى المباراة الودية التى جمعتهما بملعب “برج العرب”، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.



محمد الننى

المصدر : مصر ناين