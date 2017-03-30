أكد الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني السابق لفريق العين الإماراتي، أنه تلقى عرضاً من مسئولى الزمالك لتولى تدريب الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة خلفاً لمحمد حلمى، رافضاً الافصاح عن أسماء المسئولون الذين تحدثوا معه.

أوضح زلاتكو، خلال تصريحاته لبرنامج “كورة كل يوم” مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة “النهار رياضة” عن سعادته بتلقى عرض تدريب المارد الأبيض، مؤكداً أنه من أكبر الأندية بالقارة الأفريقية، إلا أنه لم يحسم موقفه خاصة وأنه أخذ عهداً على نفسه بالحصول على راحة سلبية لمدة 3 أشهر عقب الرحيل عن تدريب العين.

أشاد الكرواتي زلاتكو، بمحمود كهربا لاعب الزمالك المعار لنادى اتحاد جدة السعودى لنهاية الموسم الجارى، موضحاً أنه يتمنى أن يتولى قيادة الزمالك وأن يكن فى فريقه لاعب شبه كهربا.

المصدر : مصر ناين