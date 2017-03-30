كشف تقرير حديد لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية أن شركة “ماجيك ليب” الناشئة تستعد إطلاق نظاراتها الذكية المرتقبة 'light-field' فى وقت لاحق من هذا السنة، إذ سيمكن للنظارات التى تعتمد على الواقع المعزز إضافة المعلومات والرسومات أعلى الأشياء التى يراها المستخدم أمام عينه، فى العالم الحقيقى.

وياصدر إن النظارات ممولة من قبل شركة جوجل بمبلغ 542 مليون دولار، لمنافسة نظارة Hololense الشوفة لمايكروسوفت، إذ يتكون أصغر حجما مع دعمها بمجال رؤية أوسع، لكنها ستكون اكبر حجما من النظارات العادية.

وسيبلغ سعر النظارات الجديد نحو ألف دولار، وقد كشفت شركة “ماجيك ليب” التى تتخذ من فلوريدا مقرا لها عن تفاصيل قليلة عن نظاراتها الجديدة، والتى ستقدم واقع مختلط للمستخدمين.

وظهر عرض تجريبى للنظارة فى أبريل من السنة الماضى أظهر إشعارات الهاتف الذكى والتطبيقات المتوقعة.

المصدر : مصر ناين