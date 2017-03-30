اصدر أحمد حسين وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المديرية قامت بتحرير 92 محضرًا ضد أصحاب المخابز على مستوى مراكز المحافظة خلال أسبوع ، عبارة عن نقص وزن ومواصفات، وتوقف عن الإنتاج وعدم الإعلان عن التشغيل، كما تم تحرير 43 محضرا ضد أصحاب المحلات، ل عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر، وتمت إحالة المحاضر إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وأضاف وكيل وزارة التموين، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن المديرية تواصل يوميا جهودها المستمرة لضبط المخالفين ومراقبة الأسواق والمحلات بناء على تعليمات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج.