علق مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى ونجم الأهلى الأسبق على اعتزال البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للقلعة الحمراء.

اصدر مختار مختار فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”: “الأهلى هو من صنع جوزيه وعندما تركه لم يحقق نتائج تذكر، يحسب له شخصيته القوية فى التسنةل مع النجوم داخل الفريق الأحمر إبان توليه تدريبه ليحقق نتائج رائعة لأسمه فى الكرة الأفريقية وللأهلى أيضًا ولولا الأهلى ما كان لجوزيه شأن يذكر”.

وتحدث مختار مختار فى حوار مطول مع “اليوم السابع” حول رؤيته للمهمة الجديدة فى الفريق العسكرى والقضايا المطروحة على الساحة الكروية.

المصدر : مصر ناين