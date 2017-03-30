– الأهالي: القمامة تجمع الكلاب والقطط الضالة وتصيب السكان بالأمراض والأوبئة

– جامعى القمامة: عندنا تعليمات نرمى القمامة هنا بعد ما نجمعها من المنطقة

على بعد أقل من 2 كيلو متر من مبنى ديوان سنة محافظة أسيوط الذى يوجد به محافظ أسيوطً توجد منطقة عزبة السجن وهى منطقة من العمارات السكنية بها مئات من الشقق السكنية ويقطن تلك المنطقة ما لا يقل عن 10000نسمه يشتكون سكانها من انتشار الكلاب الضالة والقطط ، والقمامة بشكل مزعج الأمر الذي أدي إلى تفاقم الأمراض والأوبئة خاصة لأن القمامة تنتشر بجوار سكن الأهالي فى الطوابق الأرضية والأولى، ورغم تقدم السكان بالعديد من الشكوى للمحافظة إلا أنه لم يستجب أى مسئول لتلك الشكاوى وما زاد الأمر سوء هو قيام جامعى القمامة بجمع القمامة وإلقائها فى تلك المنطقة بدعوى أنهم مكلفون من الحى بإلقاء القمامة فى هذا المكان مما يتسبب فى حدوث مشاجرات يومية بين السكان وجامعى القمامة.

اصدر محمود حلمى “موظف” أحد سكان منطقة عزبة السجن إن الأهالى تقدموا بأعداد من الشكاوى فى المحافظة وحى شرق للمطالبة بجمع تلك القمامة ووضع صناديق قمامة لسكان المنطقة،إلا انه لم يكن هناك أى استجابة، وأضافت سعاد خيرى إحدى سكان المنطقة، أنها تسكن بالدور الأول بإحدى العمارات السكنية المحاطة بالقمامة بعزبة السجن ولديها 3 من الأبناء يعانون جميعا من حساسية شديدة بالصدر وما يزيد من سوء حالتهم الصحية انتشار هذه القمامة، وأضاف مصطفى سيد أحد السكان بعزبة السجن أن القمامة تنشر بشكل مزعج بالمنطقة وهو ما تسبب فى انتشار الكلاب الضالة والقطط بل وامتد الأمر إلى تواجد تلك الكلاب والقطط بجوار أبواب الشقق ل انتشارها وقيامها بعقر الأطفال، كما انتشرت القطط الضالة بالمنطقة وتواجدت داخل الشقق.



عزبة السجن

القمامة تنتشر بعزبة السجن

قطط ضالة تنتشر بالمنطقة

تلال القمامة بجوار العمارات

القمامة تمنع السكان من المرور

القطط والكلاب الضالة بالمنطقة

القمامة تمنع السكان من قام بفتح الشبابيك

القطط تكشف فى القمامة

روائح كريهة تنبعث من القمامة

قمامة يلقيها الزبالين بجوار العمارات السكنية

القمامة تملأ الشوارع

تلال القمامة تحيط العمارات السكنية

قاذورات ومخلفات بالشوارع

أعداد من القطط بالقمامة

المصدر : مصر ناين