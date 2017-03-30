تمكنت المؤسسات التأمينية بالتنسيق مع مباحث الأموال السنةة، من ضبط صيدلي بتهمة النصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بحجة تشغيلها في الأدوية المستوردة.

تلقي اللواء فيصل دويدار مدير تأمين المنيا إخطارا من مباحث الأموال السنةة، بتلقيهم أعداد من البلاغات تقيد تضررهم من ” مصطفى.م” صيدلي ٣٢ سنة لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم فى مبلغ مليون نصف المليون جنيه، بحجة استثمارها وتشغيلها في الأدوية المستورده فى المقابل نسبة ربح شهرى وماطلهم فى الأموال، وبتقنين الإجراءات وعمل أكمنة أسفرت عن ضبطه وترر عن الواقعة المحضر اللازم رقم ٢٤٢٧ لسنة ٢٠١٧ جنح مركز أبوقرقاص.

المصدر : مصر ناين