فى موسم دراما رمضان سنة 2013 قدم المخرج خيرى بشارة مسلسل “الزوجة الثانية”، وتولى بطولته كل من عمرو عبد الجليل وأيتن سنةر وعمرو واكد، والمأخوذ عن قصة أحمد رشدى صالح، والذى تم تقديمه فى فيلما تم إنتاجه سنة 1967، وكتب له السيناريو والحوار كل من محمد مصطفى سامى، سعد الدين وهبة، صلاح أبو سيف، للمخرج العبقرى صلاح أبو سيف، والذى أصبح أحد أهم كلاسيكيات السينما المصرية.

وبمجرد أن عرضت الحلقات الأولى لمسلسل “الزوجة الثانية”، سرعان مع اشتعلت ماصدر ات غضب النقاد من جهة، والجمهور عبر وسائل السوشيال ميديا من جهة أخرى، منتقدين مخرج العمل خيرى بشارة، حيث اعتبروا أن هذا ما هو إلا إهانة وتشويه لتاريخ الفيلم الذى يحمل نفس الاسم، وقدمه العباقرة سعاد حسنى وصلاح منصور وشكرى سرحان، ولايزال يحظى بنسب مشوفة مرتفعة عند عرضه على إحدى الفضائيات الى أن الآن، ووقتها أشار البعض إلى أن المخرج خيرى بشارة أستسهل مسألة إخراج المسلسل، الأمر الذى جعله مشوه ولايعبر بأى شكل عن رواية أحمد رشدى صالح.

هذا السنة وخلال السباق الرمضانى المقبل، يقدم المخرج خيرى بشارة فيلم “الطوفان”، فى مسلسل تليفزيونى للعرض خلال رمضان 2017، والذى قدمه الكاتب بشير الديك، حيث كتب القصة والسيناريو والحوار لها، وتولى إخراجه أيضا، فى فيلم تم تقديمه سنة 1985، من بطولة أعداد كبير من النجوم منهم محمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوى وعبلة كامل وهالة صدقى وحسين الشربينى وأمينة رزق وسمية الألفى وحسين الشربينى وآخرون، وحقق الفيلم الذى تناول فكرة القتل لأجل المال، نجاحا كبيرا، وتم تصوير بعض كبير منه بالفعل فى دمياط مسقط رأس “الديك”، فهل ينجح المخرج الكبير خيرى بشارة هذه المرة فى تقديم مسلسلا دراميا تم تقديمه سابقا فى فيلم سينمائى هام؟، ربما تكون الكرة هذه المرة فى ملعب “بشارة”، لتواجد كم كبير من الفنانين فى بطولة العمل كل منهم يحرص على تقديم نفسه فى أفضل شكل، حيث يتولى بطولته كل من وفاء سنةر، ماجد المصرى، أحمد زاهر، قام بفتحى عبد الوهاب، أحمد بدير، أيتن سنةر، عبير صبرى، روجينا، هنا شيحة، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، إيهاب فهمى، وبشرى، الراقصة دينا، خالد كامل، زكى فطين عبد الوهاب، مجدى كامل، نادية رشاد، وعايدة رياض، محمد عادل، فضلا عن وجود مؤلفان جدد يدركان شدة المنافسة الرمضانية كل سنة، هما وائل حمدى، ومحمد رجاء، وجراء ذلك يسعيان لتقديم عملا يكون قادرا على المنافسة.

المصدر : مصر ناين