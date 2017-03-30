أعلنت تركيا، الاربعاء، انتهاء حملتها العسكرية فى شمال سوريا من دون تحديد ما إذا كانت ستسحب قواتها من البلد المجاور الغارق فى الحرب منذ ستة اعوام ونيف.

واصدر مجلس التأمين القومى التركى برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن الهجوم الذى استغرق نصف السنة فى سوريا قد “انتهى بنجاح“.

من جهته اعلن رئيس الوزراء بن على يلديريم انتهاء العملية العسكرية لكن من دون ان يستبعد شن حملات عسكرية جديدة داخل سوريا.

وكانت تركيا شنت فى أغسطس الفائت عملية “درع الفرات” فى شمال سوريا من اجل ان تبعد عن حدودها الجنوبية كلا من تنظيم الدولة الاسلامية الجهادى وقوات سوريا الديموقراطية التى تغلب عليها ميليشيات كردية تعتبرها انقرة “ارهابية“.

وفى اطار هذه العملية تمكنت الفصائل السورية التى تدعمها تركيا من طرد الجهاديين من مدن عدة بينها جرابلس والراعى ودابق واخيرا مدينة الباب حيث تكبد الجيش التركى خسائر فادحة.

المصدر : مصر ناين