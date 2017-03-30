وافق البرلمان الإيطالى بشكل نهائى، على قانون يحدد معايير شاملة لرعاية الأطفال المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا بدون مرافقين، بما فى ذلك حظر صارم لإبعادهم عند الحدود.

وذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) الفضائية مساء الأربعاء، أن القانون يغطى جميع جوانب رعاية القصر الذين يصلون إلى إيطاليا وحدهم، ويقلل من الوقت الذى يمكنهم قضاؤه فى مراكز الاستقبال الأولية، ويحدد مدة قدرها 10 أيام للتأكد من هويتهم وضمان حصولهم على الرعاية الصحية.

من جهتها، أشادت وكالة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة إنقاذ الطفولة بمرسوم القانون الذى صدر اليوم، بالقول إنه الأول من صنف ه فى أوروبا.

واصدر ت منظمة إنقاذ الطفولة، إن نحو 26 ألف قاصر وصلوا إلى إيطاليا بدون مرافق، عن طريق البحر السنة الماضي، أى أكثر من ضعف أعدادهم فى سنة 2015. ووصل ما لا يقل عن 3 آلاف قاصر بدون مرافق إلى إيطاليا منذ مطلع السنة الجارى.

المصدر : مصر ناين